Após laudo, Nego do Borel diz que a verdade está vindo e solta o verbo

Nego do Borel continua tentando se defender das acusações de sua ex-noiva, Duda Reis, e fez uma publicação enigmática nas redes sociais, após a divulgação do laudo da Polícia Civil de São Paulo sobre a perícia das agressões.

No começo do ano, a famosa abriu um processo dizendo que ele a agrediu, fez ameaças com vídeos íntimos e que guardava materiais ilícitos em casa, como dinheiro e um fuzil.

Sem entrar em detalhes, Nego limitou-se a publicar uma foto na qual estava escrito: “O tempo é o senhor da razão”. E na legenda, ele ainda fez questão de disparar: “A verdade tá vindo”.

Nos comentários, Luciana Gimenez surpreendeu ao comentar: “Opa”. Vale lembrar que Nego do Borel é um dos cotados para o elenco de A Fazenda 2021, segundo a coluna de Fábia Oliveira, do jornal O Dia.

Ele e Lucas Vrau, influenciador digital que começou a fazer sucesso nas redes sociais na pandemia da Covid-19, já são nomes certos no elenco.

Já Nego, que é funkeiro, deu o que falar há algum tempo pelas acusações graves feitas por Duda Reis, sua então noiva, que afirmou que vivia um relacionamento abusivo com ele.

De acordo com a publicação, mesmo com o artista tendo ido para Dubai no início da semana, isso não impedirá que ele participe do reality rural.

O famoso, que já assinou contrato com a Record, retorna ao Brasil na próxima semana, já que o pré-confinamento no hotel inicia quinze dias antes do começo de A Fazenda 2021.

Outro nome certo para a edição é o de Gabi Martins, que apesar de ainda não ter assinado o contrato, já acertou sua participação.

Tiago, da dupla com Hugo, que causou recentemente ao fazer uma cirurgia no pênis, já assinou os papéis e estará no programa.

A influencer Mariana Ferrari também será uma peoa. Para quem não lembra, a moça foi para o pré-confinamento no ano passado, mas acabou não indo para a sede.

Com estreia prevista para o dia 14 de setembro, A Fazenda 2021 chegará com novidades. Segundo o Notícias da TV, o reality terá 21 participantes, 1 a mais do que no ano passado, e a vaga extra certamente será disputada por quatro participantes.

Confira: