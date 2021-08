Após recado ao vivo, William Bonner toma atitude com Gil do Vigor

Gil do Vigor pegou todo mundo de surpresa ao mandar um “William, eu te amo” ao vivo no Jornal Nacional, da Globo, nesta segunda-feira (23). William Bonner decidiu manter o protocolo da emissora e não respondeu o ex-BBB no telejornal, mas tomou uma atitude em seu Instagram.

“Reciprocidade e solidariedade #criancaesperanca”, disparou o âncora do noticiário, que postou a foto do economista durante o Criança Esperança, que aconteceu ontem.

Nos comentários, muitos seguidores falaram sobre a atitude do Gil. “Eu ri!!! Tio, esperava um love you ao vivo também”, comentou uma internauta. “Foi demais o Gil! ‘Eu te amo William’”, observou mais uma. “Não pode responder ao vivo e veio aqui mandar boas energias. É isso”, declarou um terceiro.

Quebrando o protocolo, Gil do Vigor mandou um recado direto para Bonner, arrancando risos dos apresentadores Tadeu Schmidt e Dira Paes, que estavam ao lado dele durante o JN.

“Está sendo um sonho. Não da pra apresentar nada [agora], porque vou morrer ao vivo, né? E a gente quer alegria. Mas é um sonho, porque sou apaixonado pelo programado, ainda mais falando sobre educação”, declarou o ex-BBB, antes de soltar a declaração para o apresentador.

Ao voltar para o estúdio, Renata Vasconcellos mandou um beijo para a equipe enquanto Bonner, sorrindo, desejou um bom show para todos.

