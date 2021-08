Após vídeo de beijo grego vazar, Wagner faz entrevista reveladora e fala sobre intimidades com Gleici

Wagner Santiago deu o que falar nos últimos dias após ter vídeo íntimo vazado nas redes sociais. A gravação foi feita para o Onlyfans, onde apenas assinantes têm acesso, mas acabou viralizando em outras plataformas. O ex-BBB, então, deu entrevista para falar sobre o assunto e também sobre sua experiência no reality da Globo.

“Eu nunca fui um grande fã do programa, eu nunca me inscrevi para o programa. Eu fui achado por um olheiro, fui convidado para o programa e, do nada, eu percebi e caí dentro do Big Brother”, comentou ele para o 4TalkCast, do YouTube.

O ex-namorado de Gleici Damasceno detalhou: “Eu sou de Curitiba e fui passar o 7 de setembro no Rio. Grande fã de samba, do Cartola, e fui à quadra da Mangueira. Eu estava na minha e um casal me abordou. Eram olheiros da Globo, do Big Brother. Sendo assim, aceitei”.

Wagner ainda contou que se irrita ao ser chamado de “ex-BBB” e confessa que ficou triste com o rumo que as coisas tomaram fora da “casa mais vigiada do Brasil”. “‘Olha o BBB’. Cara, meu nome não é BBB, meu nome é Wagner. Eu fui convidado, caí de paraquedas. Eu aceitei, mas nunca me imaginei a proporção que as coisas tomariam aqui fora”, afirmou ele.

“Eu fui sexto lugar, saí faltando 12 dias para acabar”, ressaltou o famoso, que garantiu que aceitaria ir para A Fazenda. “Eu iria. Se você me perguntasse há um ano atrás eu diria que não. Foi pesado [a participação no BBB], eu fiz bastante terapia e acabei entendendo os prós e contra com tudo isso”, garantiu.

Wagner Santiago completou: “Eu não aprontei nada, eu saí namorando a menina que ganhou o BBB, mas as pessoas me acusavam de me aproveitar dela. A menina nunca me pagou um pastel de feira, mas as pessoas me acusavam de estar com ela porque ela ganhou o BBB”.

Questionado sobre a sua relação com Gleici e como a sua intimidade acabou “respingando” na ex-BBB, ele declarou: “A gente não tem contato mais há algum tempo. Tudo o que ela faz ou fazia também respinga no meu nome. Eu torço por ela, pelas vitórias, mas ela lá e eu aqui. A nossa sexualidade fica guardada entre nós”.