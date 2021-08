As 10 mulheres mais ricas do Brasil; confira a lista

O clube exclusivo dos superricos do país aumentou em 32% em 2021, saltando de 238 nomes para 315 no ranking de bilionários da Forbes Brasil. A presença feminina também cresceu, embora ainda seja pequena. Considerando os desmembramentos de fortunas entre famílias, as mulheres agora ocupam 60 posições na lista, um crescimento de 36% na comparação com 2020.

A participação feminina entre os bilionários quase dobrou em cinco anos: em 2016, apenas 32 mulheres apareciam na lista da Forbes. Com os números de 2021, as mulheres detém 19% de participação no ranking nacional.

