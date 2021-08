Ator e produtor da Disney morre aos 41 anos em acidente trágico

O comediante norte-americano Trevor Moore, conhecido por atuar e produzir séries infantis da Disney, morreu aos 41 anos de idade após sofrer um acidente automotivo na última sexta-feira, 06 de agosto.

A informação foi confirmada por sua empresária Kara Welker, que divulgou um comunicado escrito por Aimee Carlson, esposa de Moore. “Estamos arrasados com a perda do meu marido, melhor amigo e pai do nosso filho”, destacou, segundo o site The Hollywood Reporter.

“Ele era conhecido como roteirista e comediante por milhões, mas para nós ele era simplesmente o centro do nosso mundo. Não sabemos como continuaremos sem ele, mas somos gratos pelas memórias que temos e que ficarão conosco para sempre. Agradecemos as demonstrações de amor e apoio que recebemos de todos”, completou o comunicado.

