Atriz revela nudez frequente de Juliana Paes no Projac: ‘Tive que pedir pra colocar calcinha’

Glamour Garcia contou uma situação marcante envolvendo a atriz Juliana Paes nos bastidores de ‘A Dona do Pedaço’, novela da Globo. As revelações foram feitas em entrevista ao programa ‘Foi Mau’, na Rede TV!, na noite dessa segunda-feira (9).

Uma das lembranças da intérprete de Britney é de ter se irritado com a protagonista da trama. “Ela precisava descansar, estava pegando um ar fresco. Eu estava com o ovo bem virado, cheguei e falei: ‘E, aí, não vai botar uma calcinha? Já estou de saco cheio, estou cansada de olhar pra sua…’ Estava muito exausta”, disse Glamour, ainda ocultando o nome da atriz famosa. “‘Você vê eu com a periquita de fora?’ Eu não sou uma estrela brilhante, uma constelação sozinha. Muita gente gostaria de viver o que vivi, ver essa estrela nua. Um dos corpos mais lindos e desejados do Brasil”, emendou.

Maurício Meirelles, que comanda a atração, forçou Glamour a falar o nome. “A senhorita mais principalzinha”, disse ela. “Ah, como é a periquita da Juliana Paes?”, retrucou o apresentador. “Castigo puro”, finalmente revelou Glamour. “Te amo muito, mas aquele dia não dava mais. Depois disso, nunca mais aconteceu. Vou falar a verdade: uma hora aquela mulherada dava no saco, não era só a dona Juliana”, completou a convidada, que lembrou de também ter visto Caio Castro usando apenas roupa íntima. “Um dia, cheguei no camarim e ele estava lá dormindo de cueca. Vi o elenco todo de cueca e de calcinha. É o bom da atuação”, finalizou.