Bonner aceita proposta de R$ 86 milhões e renova com a Globo; saiba valores de outros jornalistas

A carga de trabalho de Bonner será reduzida e ele terá uma série de regalias para permanecer a frente do principal telejornal da casa. Hoje Bonner cumpre cerca de 12 horas de trabalho por dia em razão de também ser editor do Jornal Nacional.

Além da reduão da carga, ele terá férias prolongadas no ano que poderão chegar até dois meses, que serão divididas em períodos diferentes do ano, e poderá ainda ter uma folga por semana trabalhando de segunda a sexta-feira.

Ainda de acordo com executivos da emissora, o apresentador terá folgas concedidas e será substituído sempre que comunicar que precisa de descanso em razão das estafas de trabalho.

A segurança do apresentador também foi colocada em contrato. A partir de agora Bonner passa a ter uma segurança particular custeada pela emissora.

Bonner havia pedido para deixar o JN

Bonner foi mês passado à direção da TV Globo questionar se a emissora já havia conseguido planejar um substituto para que ele deixasse o JN a partir de abril de 2022, data que será anunciada a nova programação da emissora.

Esta não foi a primeira vez que Bonner pediu pra sair da atração. Ele já renovou duas vezes seu contrato a pedido da emissora, que já vinha nos últimos anos tentando convencer o apresentador a desistir da ideia.

Em sua última renovação, o âncora cobrou que fosse colocado em seu contrato que, após 18 meses, nada mais o prenderia à emissora. A última renovação, inclusive, foi acertado com base em uma salário de R$ 800 mil para que ele aceitasse permanecer no cargo.

Renata Vasconcellos, Chico Pinheiro e Sandra Anemberg

Além de William Bonner, sua colega de bancada Renata Vasconcellos também renovou contrato com a emissora até 2025. Ela deverá estar ao lado de Bonner na cobertura das eleições presidenciais que começa com mais intensidade no Jornal Nacional a partir de março dde 2022.

Outros nomes do alto escalão da emissora também comemoraram hoje a renovação contratual, também até 2025. Trata-se de Sandra Anemberg e Chico Pinheiro, que já estariam praticamente com o pé na porta de saída da emissora.

Os dois seriam desligados até o final deste ano, mas em razão de um novo plano que está sendo traçado na emissora com base em uma nova política de valorização após a saída de Fausto Silva, e a recusa de alguns atores em serem recontratados para o setor de dramaturgia, o executovo da emissora deu ordem para renovar o contrato dos jornalistas até 2025.