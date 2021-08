Boticário é 1º brasileira a atingir maturidade digital do Google

Imagem de Karolina Grabowska em Pexels

O Grupo Boticário foi anunciado como destaque do gMaturity, um índice do Google para estimular as empresas a investirem no mercado digital. O gMaturify foi criado em 2019, mas esta é a primeira vez que uma companhia brasileira atinge o nível mais alto, chamado de Multimomento.

Para chegar a esse patamar, o Boticário provou que utiliza a tecnologia para se comunicar com o público e conquistar mais vendas. A empresa utiliza, por exemplo, as ferramentas avançadas do Google Analytics , ferramenta que permite obter dados da audiência e segmentar as campanhas de publicidade. Porém, já faz tempo que a rede de cosméticos investe no mercado digital!

Como o Boticário tem se destacado no mercado

Esta não é a primeira vez que O Boticário se destaca no mercado. A empresa, que foi criada na década de 1970, não parou no tempo. Além de estar sempre desenvolvendo novos produtos, de acordo com as necessidades do mercado, a holding tem apostado bastante na comunicação.

Assim como outras empresas do segmento, O Boticário disponibiliza os panfletos físicos das marcas no meio digital. Esse é o caso do Catálogo Eudora , onde é possível consultar preços dos produtos e lançamentos, como o novo batom Glam Duo Clinical.

O Boticário tem investido bastante nas redes sociais, já que grande parte do público jovem está lá. Até mesmo a nova queridinha Tik Tok não passou batido pela companhia. A empresa está publicando conteúdos interativos na rede, inclusive com a participação de influenciadores. Uma das campanhas de maiores sucesso foi a #EgeoChallenge, um desafio musical que permitiu a interação dos fãs dos cosméticos.

Em junho, a empresa anunciou que está estruturando um shopping virtual , isso é, um marketplace para vender os próprios produtos e de outras marcas. Ainda não existe um prazo para que o novo canal seja lançado, porém, as expectativas são altas desde que O Boticário comprou o portal Beleza na Web – especializado em cosméticos e perfumaria.

O que significa o gMaturity?

O gMaturity é um índice criado pelo Google para medir como as marcas estão se posicionando na internet. A análise considera 50 critérios relacionados com a plataforma do Google – afinal, o buscador possui diversas ferramentas e recursos para as empresas.

Os negócios são classificados basicamente em quatro níveis: nascentes, emergentes, conectadas e multimomento. As empresas emergentes são aquelas que usam apenas dados de terceiros. Já o estágio mais multimomento é mais avançado e aquele em que há uso sofisticado dos dados.

As marcas que são multimomento, como é o caso do Boticário, podem aumentar em 20% as receitas por meio do segmento digital, além de menos de 30% dos custos envolvidos. É isso que comprovou o próprio Google ao levantar as informações.

O Boticário atingiu o nível de maturidade digital por usar os resultados das campanhas de marketing alinhadas com as métricas do negócio, utilizar ferramentas avançadas do Google Analytics e ter uma estratégia única em todos os canais.

Por ser a primeira empresa a alcançar esse patamar, é possível afirmar que os negócios brasileiros ainda têm muito a crescer no mercado digital. Até porque, a internet oferece várias possibilidades para as marcas e os consumidores.