Camilla de Lucas e João Luiz tem cachês divulgados; saiba quanto eles ganham

Em foco nos holofotes após participar do reality show mais assisto do país, é fato que os ex-BBBs sempre faturam muito bem nos meses seguintes ao confinamento.

Prova disso é Camilla de Lucas e João Luís, que tiveram seus respectivos cachês divulgados pela jornalista Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

A princípio, apesar de terem sido os “gêmeos da Beyonce” durante o confinamento, é fato que os valores dos dois é bem diferente. Isso porque, vale ressaltar que a morena já entrou no game como uma celebridade, estando no time ‘Camarote’ do programa.

Além disso, com mais de 11,4 milhões de seguidores em seu Instagram, Camilla de Lucas é a mais nova contratada do canal e se tornou repórter do mais novo reality show da casa. Em suma, ela estará semanalmente no ‘The Masked Singer Brasil’, que é comandado por Ivete Sangalo.

Sendo assim, quem quiser anunciar com a ex-BBB terá que desembolsar R$ 400 mil por seis meses de um combo publicitário nas plataformas digitais. Já João Luiz embolsa R$ 60 mil por cada empresa que anuncia a marca em suas redes sociais ao longo de um semestre inteiro.

Camilla de Lucas estreia como repórter

Como dito anteriormente, Camilla de Lucas agora faz parte do quadro de funcionários da Globo. De fato, a ex-BBB, assim como Juliette e Gil do Vigor, conseguiu se dar bem após o reality show, e ganhou destaque no ‘The Masked Singer Brasil’.

Em seu Instagram, a amiga de João Luiz fez questão de comemorar a novidade, convidando seus seguidores para lhe prestigiar nas telinhas. “Euzinhaaa estreando hoje na @tvglobo no @maskedsingerbr ao lado da musa @ivetesangalo! Vcs estão preparados? Tá começando! E logo após o programa estarei também entrevistando o eliminado no @gshow com convidados incríveis. Que momento!! E sobre o look pra esse evento: vcs gostaram?

