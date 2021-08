Campanha de vacinação volante tem início em Cruzeiro do Sul

Durante a manhã desta segunda-feira,16, a Secretaria Municipal de Saúde de Cruzeiro do Sul, iniciou a campanha de vacinação volante contra a covid-19.

As equipes se deslocaram para pontos estratégicos da cidade e posteriormente para os bairros. Três micro-ônibus estavam parados no estacionamento do Mercado da Carne, vacinando pessoas que ainda não tomaram o imunizante, como destaca o secretário municipal de saúde Agnaldo Lima. “Hoje iniciamos uma ação de vacinação volante nos bairros de Cruzeiro do Sul. Temos três equipes vacinando aas pessoas que ainda não tomaram a primeira e segunda dose.

A escolha do local para iniciar a vacinação volante é de grande fluxo de pessoas, já que é o ponto de chegada e saída de veículos que trazem produtores na zona rural da cidade. Seu Francisco Martins mora no ramal do Mato Grosso. Ele aproveitou que veio na cidade para vacinar o filho de 17 anos que ainda não tomou a primeira dose. “Nós chegamos sexta-feira, 13, e ele ainda não tinha tomado a vacina e agora ele está tomando”.

A vacinação volante facilita para as pessoas que ainda não tomaram a vacina e para que consigam se imunizar de maneira que não precisem enfrentar as filas quilométricas como acontecem nas campanhas de vacinação.

Com essa oportunidade, a dona de casa Eliane da Silva aproveitou para se imunizar. “Eu vim resolver um problema aqui na clínica de como estavam amuniciando. Eu vim tomar, pois ainda não tinha tomado porque estava com medo e as pessoas falaram muitas coisas e eu estava com medo”.

A ação está com previsão para encerramento nesta quarta-feita,18, mas as pessoas que ainda não tomaram a primeira dose da vacina podem se deslocar até uma unidade de saúde mais próxima de sua residência. “Para quem não tomou nenhuma dose de vacina, tem que se dirigir somente às unidades de saúde que tenham a vacina da Pfizer, no caso são os postos Francisco de Souza dos Santos, 25 de Agosto, Aeroporto Velho e o posto do Cruzeirinho. Os horários são de 9 horas até o meio dia , das 15 horas até as 18 horas”, relatou o Agnaldo Lima.