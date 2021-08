Capixaba: Menino de seis anos que caiu em tacho de leite fervendo está resistindo, diz mãe

O menino Heliab Barroso Gomes, de 6 anos, que caiu dentro de um tacho de leite em fervura e que sofreu queimados de segundo grau, em Capixaba, interior do Acre, está resistindo heroicamente aos ferimentos. Internado no Hospital de Base de Rio Branco, desde o dia do acidente, na quinta-feira (26) da semana passada, no último domingo, ele foi tirado da sedação no último do domingo (29), informou a mãe da criança, Gersilene Barroso dos Santos.

O quadro do menino é estável e ele deve ser transferido para o Hospital da Criança. Sedado, o menino estava tomando morfina para resistir às dores. Heliab caiu dentro no Ramal Zaquel Machado, zona rural de Capixaba, após se desequilibrar.

Ele mora no local, com a família, que vive do pequeno comércio. O leite fervia em fogo à lenha ser transformado em iogurte natural, mercadoria com a qual família tira parte do sustento. A mãe de Heliab disse que ele voltou a comer e a urinar. Com a retirada dos sedativos, Gersilene contou que o filho conseguiu falar algumas palavras, meio grogue, e até pediu para voltar para casa.