Carlinhos Maia expõe detalhes de briga com Whindersson: “Soberbo e sem sentimentos”

Aliás, na época os dois eram melhores amigos e chegaram até mesmo a realizar trabalhos juntos para a TV. Contudo, a amizade chegou ao fim e teve seu rompimento definitivo durante o casamento do humorista, após o ex-marido de Luísa Sonza não comparecer na cerimônia.

“Quando a gente se conheceu, há dois anos, eu estava em um momento de expansão de trabalho, tipo assim: ‘Eu sou o Bill Gates da internet’. Uma ilusão. Muitas pessoas não sabem, mas logo após o casamento, comecei a passar por uma crise do pânico horrível”, iniciou Carlinhos Maia.

Em seguida, o humorista relembrou que passava por um momento difícil na época. Isso porque, apesar do monstruoso sucesso que estava fazendo, ele também se encontrava em meio à crises do pânico, mas não detalhava o assunto em suas redes sociais. “Eu nem sabia mais quem eu era. Estava muito soberbo e sem sentimentos. Quando a gente está infeliz a gente só dá para as pessoas o que a gente tem por dentro”, explicou ele.

Leia a matéria completa em IG, clique AQUI!