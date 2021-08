Casos de Família é armado? Polêmica volta à tona, Christina Rocha se cansa e joga tudo no ventilador

O programa Casos de Família, do SBT, sempre foi um grande sucesso de audiência. Com diversos barracos, a atração retrata casos que a maioria das famílias brasileiras se identifica.

Entretanto, mesmo sendo um programa querido pelo público, há muitos questionamentos sobre a veracidade das histórias contadas pelos convidados. São antigos os boatos de que a produção do SBT chamaria figurantes para atuarem e contarem histórias fictícias, com intuito de apenas entreterem o público.

Christina Rocha, apresentadora do Casos de Família, foi convidada para ser entrevistada por Danilo Gentili, no programa humorístico The Noite. Sempre com brincadeiras invasivas, Danilo não foi diferente com sua colega de emissora e provocou sobre os questionamentos se o Casos de Família seria armado.

Christina se mostrou cansada com estas dúvidas e resolveu expor tudo. “Tem boato que tem coisa que é combinada, mas não tem nada disso. É um trabalho gigantesco de produção“, defendeu a apresentadora.

Além disso, Christina até chegou a dizer um palavrão, querendo indicar que fica muito nervosa com esta situação: “você acha que se fosse combinado, eu daria minha cara para bater?“. A apresentadora conta que os produtores do programa vão buscar os convidados em suas casas, de manhã, e que muitas vezes encontram eles ainda dormindo.

Christina também afirmou que um dos motivos da atração não ser ao vivo é o grande trabalho que dá para ser feita. Por conta de uma série de eventos para começar a gravações, poderiam ter complicações com um ao vivo.