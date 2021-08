Cercada por chamas, Beyoncé posa de cowgirl e calcinha fio dental; fotos

A cantora Beyoncé apareceu vestida de vários tipos de cowgirl em vídeo divulgado nesta sexta-feira (6) no Instagram. Aos 39 anos, a artista divulga uma coleção sexy, em looks decotados e quentes. Em um dos momentos, de ‘derriere’ exposto, a norte-americana levou os fãs à loucura.

Ao longo do vídeo, cercada por chamas, Beyoncé esquenta ainda mais a produção. Com decotes e chapéu de cowboy, a dona do hit ‘Single Ladies’ exibe o corpão e comanda o ambiente.

O momento que mais enlouqueceu os fãs, no entanto, vem quase ao final do vídeo, quando Beyoncé caminha de costas para a câmera com o bumbum exposto e chamas ao fundo.

Nos comentários da publicação, os seguidores pediram para a artista ir com calma: “Pega leve, mulher, isso é muito para o nosso coração”, escreveu uma fã. “Rainha”, disse um seguidor. Entre muitas declarações de amor e emojis de foguinho, alguns usuários pensaram se tratar de divulgação de novo álbum. Veja o vídeo abaixo ou clique aqui:

No final do mês passado, uma mansão ligada à artista e ao noivo Jay-Z pegou fogo, em Louisiana, nos Estados Unidos; o imóvel é avaliado em mais de R$ 15 milhões. De acordo com o jornal The Washington Post, o Departamento de Polícia de Nova Orleans recebeu denúncias de que havia uma “pessoa suspeita” perto da propriedade antes das chamas iniciarem. Assim, há a possibilidade do caso não ter sido um mero acidente.

Beyoncé e o rapper Jay-Z são casados desde 2008 e têm três filhos: a menina Blue, de 9 anos; e os gêmeos Rumi e Sir, de 4 anos.