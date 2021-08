Cinema na Beira do Rio: filme Retablo será exibido no calçadão da Gameleira

Instagram: @jackieinheiroac

Nova sede da Vitória Régia é inaugurada em Rio Branco

Com farmácia de manipulação, empório e loja infantil, a nova sede da Vitória Régia foi inaugurada nas primeiras horas do dia 16. Para a inauguração do espaço, as empresárias Geize de Pardo, Letícia de Pardo e Elizabeth Dias decidiram fazer pequenas celebrações, iniciando pelos profissionais que trabalharam na obra e alguns amigos e clientes. Estiveram presentes, a arquiteta responsável Karine Geber; os engenheiros Thiago Yonekura e Paulo Parrilha, da Construtora Ômega; Lucas Blazute, do escritório de decoração de interiores Studio Blazute; e o gerente Paulo Coelho, representante do Banco da Amazônia, instituição que possibilitou o financiamento da obra.

***

Com um novo conceito, a Farmácia Vitória Régia tem um laboratório de manipulação que é referência em segurança e qualidade na Região. Para promover a saúde e o bem estar dos clientes, o espaço também passa a oferecer produtos naturais em seu Empório Vitória Régia. E a tradicional loja Vitória Régia Baby Kids & Home, amplia as opções de roupas e calçados infantis, enxovais, móveis e acessórios para bebês.

***

O moderno e arrojado edifício da Farmácia de Manipulação e Empório Vitória Régia, e da loja infantil Vitória Régia Baby Kids & Home, fica localizado na rua Rio de Janeiro, 88, bairro Dom Giocondo, bem em frente à loja Iris Tavares, a dois minutos do centro da cidade. As fotos são de Evelyn e Douglas Barros, da Agência Nativa.

Marcos Vicentti forma dez profissionais em fotografia

O premiado fotógrafo Marcos Vicentti concluiu, com muito êxito, mais um curso de fotografia, realizado nos dias 14 e 15 de agosto, após um ano de paralisação das atividades, em virtude da pandemia de COVID-19. O curso foi realizado com a parceria do colega de profissão Assis Lima. Veja alguns momentos das atividades!

Novo curso de fotografia em setembro

Para atender mais uma turma, com apenas dez vagas, o professor Marcos Vicentti realizará um novo Curso de Fotografia no Estúdio Assis Lima, nos dias 25 e 26 de setembro. O curso ensina, na prática, noções de fotografia, do básico ao avançado em quaisquer tipos de câmeras, com as principais técnicas para se obter a foto perfeita e de edição de fotografia. Informações pelo telefone (68) 9 8421-9899.

Já vai passar

Os músicos Dito Bruzugu e André Moreno, que são parceiros no duo de música popular Festim, lançaram no Instagram essa semana mais uma canção do seu primeiro EP Volume 1. A música é linda e se chama “Já vai passar”. Ainda não ouviu? Corre lá no Insta dos meninos @festimreal. Solidariedade

O Adonay Sousa, querido amigo fotógrafo, foi um grande parceiro da Oficina de Modelos dos anos 1990 a 2000, e registrou a infância e adolescência de muitos adultos de hoje, durante o período escolar, nas festas de aniversário, formaturas, entre outros eventos importantes. Hoje, ele está lutando contra um câncer de fígado e necessita de nosso auxílio. Para contribuir, entre em contato com o seu filho Rodrigo Pluma ou transfira qualquer valor no Pix (68) 9 9999-4646. Saúde e força, Adonay!

Breve estadia no Acre

A mais francesa das acreanas e eterna top model Jesi Ruela, a Zinha, está em Rio Branco em curta temporada revendo familiares e amigos. Sempre muito querida, tem recebido a visita das amigas de adolescência e juventude na residência de sua irmã Gracinha Ruela, onde está hospedada. Ela merece todo esse carinho!

Cheiro da infância

Em Fortaleza – Ceará, onde reside com a sua companheira Patrycia Coelho, o filósofo e jornalista Marcos Afonso Pontes degustou o café secular da Serra de Baturité, o melhor do Ceará, produzido pelo premiado Café Benévolo. Lá, ele fez questão de registrar o momento ao lado da da torradeira de café, que lhe lembrou o hábito de sua avó, de fazer a torra do café, entre árvores e seringueiras do sítio da família (hoje, Parque Capitão Cyriaco). Vale dizer que o café predileto do casal é o café na prensa francesa com rapadura.

Os 30 anos da Brenna

Para celebrar os seus 30 aninhos, a jornalista Brenna Amâncio realizou no dia 5 de agosto a festa dos seus sonhos. Com o tema Friends, sua série predileta, ela fez toda a decoração com o auxílio do seu marido Tiago Martinello e dos familiares. Ficou perfeita!

Celebração

Parabéns ao querido artista, professor e diretor teatral Cléber Barros Moura, que celebrou os seus 74 anos de idade no dia 11 de agosto, entre familiares. Além de atuar, ensinar e dirigir, o artista nascido no seringal Campinas (hoje, Vila Campinas), é também cenógrafo, figurinista e dramaturgo, com 60 anos de carreira.

B-Day do Vagno Di Paula

Toda a felicidade do mundo para o queridíssimo colunista social Vagno Di Paula, que inteirou mais um ano de vida no dia 15 de agosto. Ele não quis celebrar a data em função da pandemia de COVID-19, mas passou o dia recebendo inúmeras homenagens em suas redes sociais. Merecidamente!

Happy day

A aniversariante do dia 14 foi a colunista social Robertha Moura, que celebrou a data entre amigos, na Donn Barbearia. Na foto, a aniversariante com a filha Maria Isabella. Felicidades!

Cinema na Beira do Rio

A boa notícia cultural da semana é que o projeto Cinema na Beira do Rio, aprovado na Lei Aldir Blanc, pela Fundação Garibaldi, retorna nesse sábado, 21. O filme que será exibido é “Retablo”, às 18h, no calçadão da Gameleira, em frente ao Cine Teatro Recreio. A película será apresentada ainda nos dias 28 de agosto e 3 de setembro. Todos lá!

Revoada do Egeo

Com a #RevoadaDoEgeo, Lexa e Kevinho promovem uma “Revoada”, ao som de sua nova música “Só Lazer”, feita em parceria com o Kondzilla. Celebridades como Pocah, MC Rebecca, Jojo Todynho, Gessica Kayana e MC Livinho participam do evento, dançando a coreografia do movimento junto com todes aqueles que postarem vídeos no TikTok com a hashtag #RevoadaDoEgeo.

A festa acontece até 28 de agosto, no site www.revoadadoegeo.com.br, e os vídeos postados vão se transformar num clipe extraoficial da música. A ação anuncia a fragrância Egeo Beat e Hit, novidade do Boticário. Para assistir o vídeo, acesse https://www.youtube.com/watch?v=NSni_rUZklg

Zaad Santal, a nova fragrância do Boticário

Para acompanhar o homem sofisticado, que está sempre em busca de novos horizontes, o Boticário mergulhou nas raízes da perfumaria e percorreu a rota do Sândalo até encontrar, na Nova Caledônia, alta qualidade e cultivo sustentável desse ingrediente milenar para o novo Eau de Parfum, Zaad Santal. A fragrância, que inaugura a subfamília olfativa amadeirada na marca, traz bastante intensidade, sem abandonar o frescor.

***

Feitas com a expertise dos perfumistas Christian Alori e Natasha Cote, o lançamento combina saída de bergamota e especiarias frias como gengibre e noz-moscada, corpo com acorde licoroso de Whisky e fundo com bastante presença das notas amadeiradas do ingrediente principal, o Sândalo, explica a gerente sênior de Perfumaria do Boticário, Patrícia Angelucci.

***

Para somar à sofisticação, o item conta com um design refinadíssimo, tendo seu frasco translucido que destaca o granel e cartucho com papel na cor prata. A linha é composta pelo Zaad Santal Eau de Parfum, Zaad Santal Desodorante Antitranspirante e Zaad Santal Desodorante de Colônia Splash. Para quem valoriza a potência na fragrância, sem perder o frescor, é possível comprar o combo com 15% de desconto.

Make B. lança Retinol H+, linha com fórmula única no mundo que alia o duplo retinol ao FPS80 e ácido hialurônico vetorizado

Unindo maquiagem e tratamento de pele, a nova linha do Boticário, Make B. Retinol H+, conta com a primeira base do mundo com exclusivo duplo retinol e FPS 80, além de ácido hialurônico vetorizado em sua composição. Ou seja, os lançamentos não só oferecem os efeitos imediatos desejados na maquiagem, como tratam de verdade e atuam gradualmente melhorando a textura e luminosidade da pele com o uso contínuo. Aceleração da renovação celular para uma pele mais radiante e firme a partir de 15 dias de uso, 2x mais produção de colágeno e escudo protetor contra UVA+++ e luz azul estão entre os principais benefícios do hero da linha: a base.

A fórmula possui um ingrediente revolucionário: o retinol vegetal, extraído das algas azuis dos lagos de Klamath, que proporciona os mesmos benefícios do retinol estabilizado. Esse ativo único, que atua na renovação celular de todos os tipos de pele, é criado a partir do encontro das águas puras do lago com uma formação geológica. Combinados, o ácido hialurônico vetorizado e o retinol estabilizado completam o poderoso blend de ativos. Todos os itens foram testados de formas clínicas para garantir a eficácia de toda a linha Retinol H+.

Tecnologia avançada

A linha é formada por base, flash iluminador e corretivo, batom líquido e balm.

A Base Retinol H+ 80 está disponível em 14 tons e 1 invisível, e oferece proteção contra UVA+++ e luz azul, além de FPS 80. O produto compõe a nova geração de bases de Make B., com tecnologia avançada, proteção e cobertura que garantem uma pele renovada, com aparência natural e perfeita. Com ela, a renovação celular é acelerada, a produção do colágeno é duplicada e a pele torna-se mais firme e radiante com apenas 15 dias de uso.

***

O Flash Corretivo Iluminador Retinol H+, que pode ser encontrado em 8 cores e também na versão invisível, atua em 3 dimensões: preenche e reduz a aparência das rugas profundas e linhas de expressão, enquanto uniformiza olheiras e imperfeições, atenuando sinais de fadiga das áreas dos olhos e contorno labial. Já o Batom Preenchedor Retinol H+ e o Balm Líquido invisível atuam na renovação e revitalização da aparência dos lábios, melhoram a firmeza e o volume da boca, preenchendo rugas e vincos. Sua fórmula garante 24 horas de hidratação profunda e prolongada, para lábios macios e com aparência saudável ao longo do dia.

Cuide-se Bem Bendito Cacto: cuidado e hidratação refrescante

O Boticário buscou inspiração no cacto para lançar sua mais nova linha de cuidados com o corpo, focada na hidratação intensa e que promove sensação de frescor. Assim nasceu Cuide-se Bem Bendito Cacto. A planta, considerada benção divina no sertão, tem este valor por sua natureza resistente, com capacidade de enfrentar o calor intenso e força para lidar com a seca, sem perder sua beleza e imponência. Mesmo em clima árido, se mantém viva e colorida, com um significado especial por ser fonte de água e suas flores anunciarem a chegada de chuva na região. O cacto é força, adaptabilidade, resistência, frescor e beleza.

A textura geladinha é um dos destaques da loção 400ml de Cuide-se Bem Bendito Cacto, ao trazer toques de frescor para os dias mais quentes. A fragrância floriental Gourmand garante um olfativo irresistível, transmitindo frescor e sensualidade em equilíbrio, o que a torna absolutamente marcante. É a combinação ideal para sensação fresca e cheirosa no corpo o dia todo.

Família Cuide-se bem Bendito Cacto com desconto

A família ‘Cuide-se bem Bendito Cacto’ conta com a loção hidratante corporal, de 400 e 200ml; o Body Splash, com uma fragrância fresca e marcante que perfuma com todo o frescor; o sabonete em barra para proteger a pele durante e após o banho; e uma necessaire exclusiva em formato de cacto, para agradar aos amantes da planta. Para celebrar este lançamento, o Boticário preparou um desconto especial nos produtos da linha: 20% na compra de 2 ou mais itens de Cuide-se Bem.