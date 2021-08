Claudia Raia dança com seios à mostra no Instagram: “Liberdade”

A atriz Claudia Raia publicou, no Instagram, um vídeo em que aparece dançando, vestindo um traje transparente.

As imagens, divulgadas neste domingo (15/8), pegou os fãs de surpresa: por baixo da vestimenta, é possível ver os seis da atriz.

No post, Claudia dança ao som da música Non, je ne regrette rien (Não, não me arrependo de nada, em tradução livre), da cantora francesa Édith Piaf.

O sucesso foi tanto que alcançou mais de 20 mil curtidas minutos após a publicação.

Na legenda da publicação, a atriz de 54 anos afirmou que a maturidade trouxe “novas definições de sobre liberdade”.

“Coisas que a maturidade me trouxe: novas definições sobre liberdade, desapego do julgamento e me amar em todas as fases da vida, incluindo agora”, escreveu.