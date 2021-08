Coincidência? Após Whindersson terminar namoro, agora Luísa Sonza também está solteira!

Ao que tudo indica, sim! É mais uma coincidência do destino que o término dos novos relacionamentos de ambos tenha estourado no mesmo dia.

Uma fonte ouvida pelo portal NaTelinha, garante que Vitão e Luísa Sonza terminaram antes do término de seu ex-marido: “As pessoas mais uma vez estão tentando vincular coisas para culpar a Luísa, mas não tem nada a ver com ela”, esclareceu.

No entanto, mesmo com a notícia do término dada por esta fonte do portal, as assessorias dos artistas disseram a outro veículo que não existe informação sobre o assunto e agora não retornou ao contato.

