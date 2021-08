Com cabelo intocável, Marina Ruy Barbosa surpreende ao radicalizar de vez

Os admiradores da atriz, claro, ficaram encantados com o que viram e rasgaram elogios nos comentários, deixando claro que ela fica bonita com qualquer tipo de cabelo que quiser.Apesar disso, a atriz também enfrenta problemas e, recentemente, ela usou seu perfil no Twitter para desabafar. Na rede social, a artista refletiu sobre a vida e chegou a uma conclusão.

“A vida é estranha“, disparou ela. Nos comentários, um seguidor rebateu as palavras da famosa. “Você é rica e bonita, Marina“, disse. A ruiva, então, retrucou: “E quem disse que dinheiro e beleza é solução?“.

O questionamento levantado por Marina repercutiu nas redes sociais entre os internautas. “Não é a solução, mas é meio caminho andado“, respondeu uma. “Queria poder falar isso um dia“, disse outra.

“Com saúde, rica e bonita. O que ela mais quer, gente? Tanta gente querendo só a saúde que tava bom“, afirmou uma terceira.

Marina, inclusive, comentou pela primeira vez os boatos de que teria feito bichectomia – procedimento para diminuir as bochechas.

Em interação com seguidores no Instagram, a atriz negou que tenha passado pelo centro cirúrgico e esclareceu que é contra intervenções estéticas invasivas:

“Não [fiz bichectomia ]! Eu particularmente sou contra procedimentos tão invasivos. Acho que conforme fui ficando mais velha, meu rosto foi mudando naturalmente, a gente vai perdendo as bochechas”.

A famosa aproveitou o momento ocioso para responder ainda perguntas relacionadas à carreira. Primeiramente ela falou sobre a possibilidade de começar a trabalhar no exterior.

“Hoje eu já tenho abertura e convites internacionais. E eu acho muito bacana isso, porque as redes sociais também aproximam as pessoas e dão visibilidade para o trabalho. E existe muito espaço hoje no mercado para latinos. Acho que é natural que cada vez mais eu esteja fazendo trabalhos fora”, disse.

Por fim, Marina refletiu sobre a sensação de ter que dividir seu tempo entre ser atriz e ser empresária: “Eu amo atuar, mas confesso que esse lado business hoje também me completa”.

“Me dá muito orgulho ver o que eu estou construindo, sabe? Ver uma empresa crescendo, gerando empregos… é uma responsabilidade grande fazer o negócio girar. Mas é prazeroso demais”, encerrou.

Confira:

