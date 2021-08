Concurso Caixa 2021: saiba tudo sobre o cargo de técnico bancário

O próximo concurso Caixa 2021 está confirmado. O edital, que está previsto para setembro, contará com mil vagas destinadas às Pessoas com Deficiência (PcDs).

Como confirmado por Folha Dirigida nesta semana, todas as vagas serão para o cargo de técnico bancário.

Mas o que é preciso para trabalhar na Caixa Econômica Federal (CEF)? Quais serão os requisitos? E os ganhos iniciais? Essas e outras perguntas são respondidas abaixo, com as principais informações sobre a carreira. Confira!

♦ Requisitos

O cargo de técnico bancário da Caixa tem como requisito principal o nível médio completo. O certificado de conclusão do curso precisa ser expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação.

Além disso, conforme o último edital para a carreira, a Caixa pode eliminar do concurso os candidatos que estiverem cumprindo período de recuperação ou dependência, na data da admissão.

Como o próximo edital será destinado às pessoas com deficiência, esta será a outra exigência feita pela Caixa.

♦ Atribuições

Os aprovados no cargo de técnico bancário executam diversas atividades, entre elas a administrativa, destinada a prestar atendimento aos clientes e ao público em geral.

Há ainda atribuições como a consulta de dados, em sistemas operacionais informatizados, e a realização de operações de caixa, quando habilitado, de forma a contribuir para a realização de negócios.

♦ Remuneração

O cargo de técnico bancário possui ganhos iniciais de R$3 mil, para jornada de 30 horas, conforme consta no site da Caixa. Com os benefícios, no entanto, o valor pode chegar a, aproximadamente, R$4.486,03.

Confira os ganhos dos funcionários do banco:

auxílio refeição/alimentação – R$831,16 (já somado no valor de R$4.486,03)

auxílio cesta/alimentação – R$654,87 (já somado no valor de R$4.486,03)

auxílio 13ª cesta alimentação – R$654,87

auxílio creche/babá – R$502,98

possibilidade de ascensão e desenvolvimento profissional;

participação nos lucros e nos resultados;

possibilidade de participação em plano de saúde e em plano de previdência complementar;

possibilidade de participação em programa de elevação da escolaridade e desenvolvimento;

programas de preservação da saúde, qualidade de vida e prevenção de acidentes.

♦ Etapas do concurso

Os concursos da Caixa, para o cargo de técnico bancário, costumam contar com provas objetivas e discursivas, além dos exames médicos admissionais feitos pela CEF.

Com base no último edital publicado pelo banco, os interessados no próximo concurso Caixa devem se preparar para estudar conteúdos como Língua Portuguesa, Matemática, Raciocínio Lógico, Atualidades, Ética, Legislação Específica e Conhecimentos Específicos do cargo, como:

Atendimento;

Conhecimentos Bancários;

Tecnologia da Informação (exclusivo para os técnicos dos polos de TI).

Caixa explica edital exclusivo para PcDs

Segundo a Caixa, o edital do seu próximo concurso está previsto para setembro deste ano, com todas as oportunidades destinadas às Pessoas com Deficiência (PcDs).

De acordo com o banco, o concurso ocorrerá com base na Lei 8.213/1991, que determina que a empresa tenha, no mínimo, 5% de PcDs no seu quadro de pessoal.

“O banco ainda não atingiu esse percentual mandatório”, explicou a Caixa.

Em relação às vagas oferecidas para PcDs no último edital, a instituição explicou que já convocou todas as pessoas com deficiência aprovadas na época, por isso conta com oportunidades para o próximo concurso.

“Sim, todos os aprovados foram convocados. Não há candidatos no cadastro de reserva”, disse.

Já sobre as vagas para a ampla concorrência, a Caixa explicou que não pode oferecer essas oportunidades porque está impedida em razão de uma liminar vigente no Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (DF/TO), que estendeu a validade do edital de 2014.

Resumo sobre a seleção

Órgão : Caixa Econômica Federal

: Caixa Econômica Federal Cargos : técnico bancário

: técnico bancário Vagas : mil para PcDs

: mil para PcDs Requisitos : nível médio

: nível médio Remuneração : a partir de R$3 mil

: a partir de R$3 mil Banca : a definir

: a definir Edital: setembro de 2021

Categoria vê oferta de vagas abaixo do necessário

O novo concurso Caixa 2021 oferecerá mil vagas para PcDs. Além disso, o banco aguarda aval para convocar mais 3 mil aprovados na seleção de 2014. O quantitativo, no entanto, não agradou parte da categoria.

Segundo o presidente da Federação Nacional do Pessoal da Caixa Econômica Federal (Fenae), Sergio Takemoto, as contratações são fruto das reivindicações das entidades. Porém, o quantitativo anunciado ficou “aquém do necessário”.

“Das 4 mil vagas, 3 mil dependem de autorização e as outras mil vão esperar a realização de um concurso. Vamos manter nossa cobrança por mais empregados até que (as contratações) sejam realizadas”, ressaltou.

Segundo Sergio Takemoto, existe atualmente uma defasagem de mais de 19 mil empregados nas agências bancárias.

Para a conselheira de Administração da Caixa, Rita Serrano, o banco tem autorização da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest) para ter, no máximo, 84.544 empregados.

O Conselho, no entanto, solicitou mais 3 mil vagas acima deste teto, o que também depende do aval da Sest.

“A notícia é boa, votei a favor, mas ainda não supre a demanda de mais de 17 mil postos de trabalho a menos desde 2015. O presidente da Caixa também anunciou a abertura de 250 unidades, o que é ótimo, mas a conta não fecha e a falta de pessoas vai continuar crônica”, destacou.

Ainda segundo a Fenae, será encaminhado um ofício à direção da Caixa, solicitando informações sobre a autorização da Sest, para a convocação dos aprovados de 2014, e o novo concurso para PcDs.