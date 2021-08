Corpão da acreana! ex-BBB Gleici Damasceno é clicada de fio dental e bumbum sarado se destaca!

A ex-BBB Gleici Damasceno (26) postou uma foto arrasadora nas redes sociais que a fez virar alvo de muitos comentários positivos.

Sucesso na casa mais vigiada do Brasil e também no reality show No Limite, exibido pela Globo neste ano, a famosa ostentou as suas curvas com um maiô fio dental.

Posando de costas com um modelito branco, a morena caprichou no carão e ostentou o seu bumbum em forma no Instagram oficial dela.

“Biscoito ou bolacha?”, brincou Gleici na hora de legendar a postagem que a fez ser chamada de super gata e morena linda por muita gente na rede social.

VEJA A EX-BBB GLEICI DE FIO DENTAL E CONFIRA O CORPÃO DA FAMOSA!