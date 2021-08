Cruzeiro do Sul antecipa segunda dose da Pfizer; Saúde organiza mutirão

Nesta quinta-feira, 05, a secretaria municipal de saúde realiza um mutirão de vacinação para segunda dose do imunizante Pfizer. A ação ocorre nas Escolas Dom Henrique Ruth e Craveiro Costa das 14 às 18 horas e se destina àqueles que tenham recebido a primeira dose da Pfizer há pelo menos 21 dias.

A antecipação ocorre em decorrência do novo protocolo do Ministério da Saúde adotado pelo PNI Estadual. O protocolo segue a bula do laboratório. Inicialmente, o MS havia adotado um intervalo de 90 dias, mas foi alterado devido ao surgimento da variante Delta do Covid.

Segundo o levantamento da secretaria municipal de saúde, haveria hoje cerca de 6 mil pessoas em condições de receber a segunda dose da Pfizer, que vem sendo ministrado desde quando a campanha de vacinação alcançou o público da faixa etária dos 30 anos.

“O objetivo principal desta ação é evitar a aglomeração nos postos de saúde, que já estão ministrando diariamente as segundas doses dos imunizantes Coronavac (Butantã) e Astra Zêneca (Fiocruz)”, explica Elania Borges, coordenadora do PNI municipal.

A depender da cobertura vacinal atingida na ação, será realizada nova ação de imunização, ou apenas continuará a ser ministrado nos postos de saúde.

As pessoas devem comparecer no local e hora indicado portando carteirinha de vacinação e documento com foto. A secretaria também está tomando as precauções para evitar que pessoas venham a receber uma terceira dose na ocasião.