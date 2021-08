Cuidador de cães de Lady Gaga vive na miséria após sequestro dos pets!

Quase seis meses depois de ser baleado enquanto passeava com os cachorros de Lady Gaga, Ryan Fischer se encontra ‘na miséria’ , como ele mesmo descreveu. O ex-passeador de cachorros, que levou um tiro enquanto caminhava com os cães de Gaga em Hollywood, contou que está deprimido, teve de vender o carro, deixar a casa onde morava e agora vive de doações.

Ryan chegou a criar uma vaquinha online para ajudar na sua reabilitação. Ele também abandonou a região de Hollywood Hills, onde morou e trabalhou por anos, pois estava ‘apavorado’ desde o ocorrido.

“Me sentia abandonado e sem suporte. Tive longos surtos de depressão, dúvida e autocomiseração “, revelou ele, sem citar o nome da cantora.

Logo os fãs seguidores e fãs de Lady começaram a questionar o motivo da cantora ter ‘abandonado’ o rapaz que arriscou a vida para salvar os cães dela.

Na época do sequestro dos dois buldogues, Gaga chegou a anunciar uma recompensa de mais de R$ 2,5 milhões pelos cães e falou em entrevistas que o passeador seria um ‘herói’ para sempre.

“Eu continuo a amar você Ryan Fischer, você arriscou sua vida para lutar por nossa família”, disse a cantora na época.

Os filhotes foram posteriormente entregues por uma mulher que pediu a recompensa em dinheiro, alegando que os encontrou amarrados a um poste. A polícia descobriu que a mulher fazia parte do grupo que teria sequestrado os cães.

Ryan levou um tiro no peito no final de fevereiro enquanto caminhava com dois dos buldogues franceses de Lady Gaga. Em abril, o departamento de Polícia de Los Angeles prendeu cinco pessoas que estariam envolvidas na ação.

Após o incidente, Ryan passou por várias cirurgias para reparar um pulmão atingido pela bala. O rapaz também faz tratamento psicológico por conta do trauma.

Após revelar que perdeu tudo, e virou um sem-teto, Ryan comoveu os internautas, que começaram a questionar Lady Gaga nas redes sociais.

“Ele ofereceu recompensa milionária e não ajuda quem salvou os cães?”, questionou um fã.

“Por que ela abandonou o passeador depois de tanto sofrimento?”, perguntou outro.

Outros defendem a cantora .

“Ele quer dinheiro para viajar ou realmente está na pior?”, questionou uma internauta.

A cantora não se pronunciou sobre o assunto.