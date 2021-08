CZS: Homem é preso com droga e mudas de maconha no Bairro da Várzea

Em cumprimento à operação Hórus, programa V.I.G.I.A, após diligências investigativas, na manhã desta segunda-feira (02/08/2021), a Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, por meio dos Núcleos DRACO/DENARC e DEPATRI, deram cumprimento a mandado de busca e apreensão e mandado de prisão em desfavor de A. J. da S. B., 34 anos.

As equipes de policiais civis cumpriram mandados de busca e apreensão e mandado de prisão em duas residências do investigado, o qual comandava uma “boca de fumo” no bairro da Várzea, em Cruzeiro do Sul/AC, ponto estratégico na comercialização de drogas e ponto logístico de faccionados.

Durante o cumprimento dos mandados, a polícia também deu voz de prisão em flagrante ao nacional A. J. da S. B, uma vez que este foi flagrado em posse de 168 (cento e sessenta e oito) “trouxinhas” de pasta à base de cocaína e ainda dois pés de maconha, sendo em seguida conduzido a Delegacia de Polícia Civil para as providências legais.

Com essa ação, a Polícia Civil fecha mais uma boca de fumo na região, que servia como ponto estratégico para o tráfico de drogas e fomentava diversos tipos de delitos naquela localidade.

APREENSÃO:

• 168 (cento e sessenta e oito) “trouxinhas” de pasta á base de cocaína, pesando 145 gramas – R$ 2.465,00 (dois mil quatrocentos e sessenta e cinco reais);

• R$ 273,00 (duzentos e setenta e três reais) em espécie;

• 20 (vinte) gramas de ouro – R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

• 01 (um) relógio technos banhado a ouro – R$ 400,00 (quatrocentos reais);

• 02 (duas) mudas de cannabis “maconha” – R$ 50,00 (cinquenta reais);

• 01 (um) coldre para pistola – R$ 70,00 (cinquenta reais)

• 06 (seis) celulares – R$ 6.200,00;

PREJUÍZO AO CRIME:

R$ 14.458,00 (quatorze mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais).

RECURSOS ENVOLVIDOS NA OCORRÊNCIA: