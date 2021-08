Deputado petista elogia administração de Zequinha Lima em Cruzeiro do Sul

O deputado estadual Daniel Zen (PT) fez, durante sessão remota da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) nesta terça-feira (03), rasgados elogios ao prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima (PP). Embora de partidos diferentes e adversários em várias eleições, o deputado disse que o prefeito vem dando “um show de administração”, incluindo a vacinação contra o Covid-19.

O deputado sugeriu que o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalomn, que é do mesmo partido de Zequinha Lima, siga o exemplo da administração da segunda maior cidade do Acre, principalmente em relação à vacinação. “Em Cruzeiro do Sul, a Prefeitura já está vacinando adolescentes de 12 a 18 anos e vem dando um show na vacinação do restante da população. É um município com mais de 70 por cento de sua população imunizada e agora já está vacinando os adolescentes”, disse.

O parlamentar lembrou que o mesmo precisa acontecer na Capital Rio Branco, a fim de se evitar uma possível terceira onda da doença com o retorno das aulas presenciais nas escolas públicas e particulares. “O prefeito de Rio Branco e seu secretário de Saúde precisam aprender com o que está acontecendo em Cruzeiro do Sul”, disse.