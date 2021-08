Dona de clínica onde ator que viveu “Cabeção” em Malhação estava internado é presa por sequestro

A dona da clínica de reabilitação fechada em Pindamonhangaba (SP), onde estava internado o ator Sérgio Hondjakoff, foi presa nesta terça-feira (17) no interior paulista. Ela foi denunciada à Justiça pelo Ministério Público pelo sequestro do ator e outras 42 pessoas. Além dela, outros dois funcionários detidos no dia da ação permanecem presos.

Danielle do Amaral Calino é a responsável pela clínica ‘Resulta’, alvo de uma ação do MP após uma série de denúncias de maus tratos e cárcere privado. A Polícia Civil não divulgou mais detalhes sobre a prisão dela até a publicação da reportagem. Ela foi encaminhada à Penitenciária Feminina II de Tremembé (SP).

No dia 5 de agosto, a polícia cumpriu no local um mandado de busca e apreensão e encontrou Sérgio Hondjakoff, o ator que interpretou o personagem Cabeção em “Malhação”, entre 2000 e 2006, e outras 42 pessoas em situação de cárcere privado.

