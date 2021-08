Eduardo Costa leva calote de R$ 10 milhões em venda de mansão

Eduardo Costa, que se arrependeu por se envolver com política no passado, acionou a Justiça de Minas Gerais e está cobrando uma multa pelo descumprimento contratual no valor de R$ 1 milhão do comentarista esportivo, Fábio Júnior Pereira.

Na ação protocolada no dia 17 de dezembro do ano passado e que tramita na 21ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte, o cantor apresenta um instrumento particular de compromisso de venda e compra de um imóvel, que, segundo o artista, não teria sido cumprido pelo comprador.

O contrato de venda da propriedade teria sido assinado no dia 30 de julho do ano passado, em que o sertanejo negocia o imóvel por R$ 10 milhões. Trata-se de uma construção de 820,71 metros em uma área de 1.177 metros quadrados, localizada na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais.

No processo, o cantor explica ainda que o combinado era que seria dado um sinal de R$ 6 milhões, e o restante (R$ 4 milhões) seria pago em 36 parcelas de R$ 111 mil cada. No entanto, nenhum valor teria sido pago, mesmo com o envio de duas notificações extrajudiciais fazendo as cobranças.