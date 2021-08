Emma Stone assina com a Disney para estrelar sequência de Cruella

Ao que tudo indica, Emma Stone desistiu de processar a Disney. De acordo com o THR, a atriz acertou seu contrato com o estúdio para estrelar a sequência do filme Cruella.

A reportagem afirma que o contrato entre Stone e Disney é benéfico para ambos lados e não deve resultar em problemas semelhantes aos que resultaram no processo de Scarlett Johansson, que processou o estúdio por conta do filme Viúva Negra. Leia a matéria completa em IG, clique AQUI!