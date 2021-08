Esposa de Leonardo expõe o que pensa de Virgínia Fonseca e manda recado à nora

Poliana Rocha, a mãe de Zé Felipe, declarou gratidão à Virgínia Fonseca pela ajuda no início da carreira de influenciadora. A revelação veio quando um seguidor perguntou sobre o trabalho da mulher de Leonardo nas redes sociais. Após a homenagem de gratidão, Virgínia elogiou a sogra e expressou seu amor, como costuma fazer com a família do amado, já que recebeu apoio deles desde o início do relacionamento.

“Sou muito grata à Virginia, porque [a carreira de influencer] foi bem no inicio do namoro dela com o Zé e ela ficou morando uns dias aqui em casa. Ela me incentivou muito, me apoiou”, contou Poliana. “Pode ser que ela nem tenha percebido, mas eu sou grata a isso. Ela me apoiava, me ajudava. Eu não sabia fazer vídeo, ela me ensinou muito, ainda me ensina, inclusive hoje ela me ensinou no aeroporto”, completou.

VIRGÍNIA FONSECA ELOGIA A SOGRA: ‘MARAVILHOSA EM TUDO O QUE FAZ’

Virgínia repostou o vídeo da sogra e expressou seu amor. “Amo você Poli! Você é maravilhosa em tudo o que faz”, disse a influenciadora. A americana é muito próxima da família do cantor, sempre participando em eventos, como o churrasco de aniversário de 58 anos de Leonardo e frequentemente fazendo brincadeiras com os irmãos de Zé Felipe.

Com destaque para João Guilherme Ávila, que costuma visitá-los em sua mansão de Goiânia, a qual já irão deixar por morarem de aluguel. O casal vai se mudar com a família da influenciadora e a filha para uma nova casa, no mesmo condomínio, que ainda está sendo construída, mas já tem detalhes revelados.

PAI DE VIRGÍNIA FONSECA AINDA ESTÁ INTERNADO

Há mais de 1 mês, Mario Serrão, pai de Virgínia Fonseca está internado após dar entrada no hospital com uma pneumonia aguda. O aposentador tem 72 anos e sofre de depressão. Frequentemente, Virgínia e a mãe, Margareth Serrão, demonstram preocupação com o idoso.

Elas também fazem visitas a Mario no hospital, e pedem orações e bons desejos para sua melhora. O pai de Virgínia mora com a influenciadora, em um quarto à parte da casa. Ele gosta de ficar recluso no cômodo, com o cachorro e assistindo televisão.

A nova influenciadora, casada com Leonardo desde 1995, ainda marcou a Virgínia Fonseca no vídeo. “Você está sendo fundamental no meu processo de crescimento profissional! Gratidão! Aprendo com você sempre!”, escreveu. A youtuber já está prestes a atingir 25 milhões de seguidores no Instagram, tendo comemorado o marco de 24 milhões há cerca de 2 meses, quando a filha com Zé Felipe, Maria Alice, que vive encantando a web, completou 1 mês de vida.