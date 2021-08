Ex-BBBs Gleici Damasceno e Kaysar Dadour amanhecem juntos após romance vir à tona: “Escuta ele”

Logo no início da manhã desta quinta-feira (12), Gleici Damasceno e Kaysar Dadour apareceram juntos nas redes sociais.

A vencedora do BBB18 publicou um vídeo em que o competidor no No Limite aparece gravando também. Bem próximos em um ambiente caseiro, ficou claro que eles estavam juntinhos.

“Escuta o Kaysar“, orientou a bela.

O affair começou após o No Limite, quando eles afirmaram que estavam “se conhecendo melhor” – ainda que tenham participado do BBB18 do começo ao fim: ela ficou em primeiro lugar e ele em segundo. Mas o reencontro parece ter sido poderoso. Confira:

MADRINHA?

A ex-BBB Ana Clara Limajá declarou que vai ser madrinha do casal Gleici Damasceno e Kaysar Dadour, de No Limite, no futuro! Isso porque os dois ainda nem assumiram o romance. Vale lembrar que os três participaram do BBB18 e ficaram amigos na época.

Quando Kaysar foi o eliminado da semana em No Limite, participou de um Bate-Papo com a apresentadora da Globo. Gleici, que era da mesma equipe do ex-BBB, a Calango, também participou com convidada.

Grande amiga de Gleici, Ana Clara não poupou as piadas assim que ela apareceu: “Engraçado, estrutura parecida do ambiente que vocês estão”. Logo em seguida, a convidada explicou: “Nós estávamos assistindo juntos o No Limite”.