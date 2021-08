Ex-integrante do ‘Pânico’ vive dificuldade financeira: ‘Passando fome’

Durante os anos em que ficou no ar, primeiro na RedeTV!, depois na Band, o Pânico lançou diversos personagens que caíram no gosto popular. Charles Henriquepédia, Gaga de Ilhéus e Zina são algumas dessas pessoas que vivem na lembrança dos fãs do programa. Hoje, muitos deles já não fazem o sucesso de antes, e o pior, vivem dificuldades financeiras.

É o caso de Gorete da Silva, que viveu a personagem Paula Veludo na atração comandada por Emílio Surita. Ela ficou famosa entre os anos de 2009 e 2010 quando protagonizou um reality show dentro do “Pânico na TV!”, o “Gorete quer ser Gisele”. O quadro mostrava a transformação de Gorete, que passou por procedimentos estéticos a fim de melhorar sua auto-estima.

Longe das câmeras há mais de 10 anos, no entanto, a ex-integrante do Pânico vive uma triste realidade. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, Gorete afirma que está passando por um dos momentos mais dificeis da sua vida e que está passando até fome. Na gravação, ela pede doações via Pix para poder aliviar o momento complicado..

“Eu peço pra todos que colaborem, me ajudem, que eu tô precisando muito de um notebook

Ainda na gravação, a ex-Pânico reforça que precisa de um notebook e que aceita até a doação de um usado. “Nem que seja usado, se alguém quiser doar pra mim [sic] trabalhar em casa, e com dinheiro, um dinheirinho vai me ajudar muito“, finaliza Gorete, agradecendo logo em seguida. O vídeo foi publicado no mês passado pelo perfil “Elenco B do Pânico” no Instagram.

Gorete participou de diversos quadros do Pânico como Paula Veludo, uma saxofonista que não tinha dentes. Ela, no entanto, pediu è produção que gostaria de passar por uma transformação no seu visual. O programa então começou a exibir o “Gorete quer ser Gisele”, um tipo de reality show que mostrava os procedimentos realizados na integrante.

A cada episódio, Gorete era submetida a um novo tratamento. Ela passou pro procedimentos nos cabelos, pele e até na boca, ganhando novos dentes. Ao final do quadro, ela revelou seu novo e surpreendente visual. Na época, muitos telespectadores compararam a aparência de Gorete com a apresentadora Márcia Goldschmidt.

De acordo com o Observatório da TV, Gorete fez participações no humorístico por nove anos. Atualmente está com 43 e vive em uma região periférica de São Paulo. Ela sobrevive como vendedora de perfumes e lingerie, mas com a pandemia tudo ficou mais difícil. Gorete afirma que não ganhou dinheiro quando participava do Pânico e disse ter entrado em depressão após deixar a atração.