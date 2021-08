Filha da Elis Regina “detona” Sérgio Reis e cancela projetos

Aliás, tudo aconteceu após a saída do Gutemberg Guarabyra. Parece que a “consciência” do ocorrido pesou na mente deles, pois a partir daí Maria Rita e Guilherme Arantes também deixaram o projeto, e com justificativa:

“Para mim, compositor, a gota d’água, sem querer brincar de trocadilho, foi esse colega(Sérgio Reis) dizer que não é frouxo, que não é mulher. Para mim, essa expressão bastou. Chega. Não quero mais participar, e ponto final’’, disparou o compositor Guilherme Arantes.

Maria Rita, filha da eterna Elis Regina, havia gravado com Sérgio Reis uma versão da musica Romaria (composição de Renato Teixeira). Mas a assessoria da cantora contou ao O Globo “Maria Rita não faz mais parte do projeto de Sérgio Reis”.

