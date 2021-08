Friale diz que agosto terá forte onda de frio e baixíssima umidade; veja detalhes

Agosto é, historicamente, um dos meses mais quentes no Acre. E a previsão para o mês que inicia neste domingo é que agosto será o mês mais seco do ano no Acre. Segundo previsão do pesquisador Davi Friale, as chuvas começam, lentamente a retornar, “mas de forma pontual e passageira, com possibilidade de fortes temporais”, descreve.

É um mês com temperaturas máximas elevadas devido à baixa umidade do ar, porém, “com noites, em geral amenas, como consequência da irradiação para o espaço, já que o céu, normalmente, fica estrelado”, explicou Friale.

Em Rio Branco, chove menos, com média de 56,5mm, enquanto, em Cruzeiro do Sul, as chuvas são um pouco mais volumosas, com 76,4mm. Na cidade de Tarauacá, o volume pluviométrico médio deste mês é 62,5mm.

Com a onda de frio que chegou ao estado esta semana, o mês inicia com noites frias e dias extremamente secos e ensolarados. O tempo firme e seco deverá ficar até por volta do dia 8 quando os dias começam a ficar quentes.

“Na segunda quinzena do mês, deverá haver incursão de uma nova onda de frio polar, derrubando, mais uma vez, a temperatura no Acre e nas regiões próximas. No entanto, não está descartada a possibilidade de ocorrência de outras ondas polares durante o mês de agosto. Há tendência de que pelo menos uma forte onda de frio atinja o estado neste mês”