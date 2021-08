Gerlen Diniz afirma que Mazinho vai acabar abraçando candidatura de Gladson

O deputado estadual Gerlen Diniz (PP) disse, nesta quarta-feira(18), que não ficou nenhum um pouco surpreso com o vídeo em que o prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (MDB) aparece elogiando e agradecendo o governador Gladson Cameli, a quem costumava agredir e demonizar em manifestações públicas anteriores. “Já aprendi que em política tudo é possível”, disse o parlamentar cuja base eleitoral é o município do prefeito apontado como o político mais beligerante do Acre.

Gerlen Diniz disse ainda não ser a surpresa para ninguém se, no calor da campanha eleitoral, Mazinho Serafim acabar abraçando a candidatura à reeleição de Gladson Cameli. “Quando o prefeito perceber que a candidatura do Petecão não decola e que o senador vai perder a eleição para o Gladson, ele larga tudo é corre para o colo do governador”, acrescentou Diniz.

De acordo com o deputado, está mudança de comportamento do prefeito é algo positivo. “Finalmente, ele reconhece que o governador quer trabalhar com todos os prefeitos, independente de partidos e de ideologias”, disse o deputado. “O apoio do prefeito ao governador é algo muito bom, porque nós queremos juntar todo mundo, inclusive ele, para reeleição de Gladson”, acrescentou.