A Globo vem reexibindo a novela Pega Pega, que está no ar na faixa das sete desde o mês passado. Uma cena que conta com a presença de Regina Duarte, no entanto, acabou sendo cortada da reapresentação.

Os telespectadores que acompanharam a trama em 2018 devem se lembrar de uma participação de Regina durante um dos capítulos. Ela apareceria no capítulo de segunda-feira (23), mas isso não aconteceu e a cena foi retirada da edição. Leia a matéria completa em METRÓPOLES, clique AQUI!