Globo volta atrás e confirma nova temporada de ‘Malhação’ em 2022

Após cancelar temporada inédita de “Malhação” que seria escrita por Priscila Steinmann e Márcia Prates, a Globo voltou atrás e decidiu que a novela teen lançada em 1995 terá uma nova leva de capítulos em 2022. A emissora confirmou a informação ao colunista Gabriel Vaquer, do Notícias da TV.

“Uma trama inédita de Malhação estreia no próximo ano”, declarou a assessoria de imprensa da Globo. A emissora ainda não definiu o autor que vai escrever a novela e nem divulgou qual será a temática apostada para aquecer o horário que atualmente conta com a reprise de “Malhação: Sonhos”.

Em 3 de abril de 2020, a Globo levou ao ar o capítulo final da temporada “Malhação: Toda Forma de Amar”, sua última produção inédita da novela. Devido a pandemia da Covid-19 no Brasil, o canal carioca optou por reprises de temporadas anteriores, enquanto estudava possibilidades de retomar suas atividades da dramaturgia em meio à crise de saúde pública.

Segundo a publicação, Ricardo Waddington, diretor de Entretenimento da Globo, avaliou a importância de “Malhação” e concluiu que o produto é uma marca que reflete a história da emissora nas últimas duas décadas. Além disso, o fator comercial e a receptividade pelo mercado publicitário contribuíram para a permanência da novela.

O retorno de uma “Malhação” inédita para a programação da Globo já era dado como certo pela emissora. Priscila Steinman e Márcia Prates haviam sido escaladas para a produção da trama e chegaram a entregar todos os capítulos. Segundo a colunista Patrícia Kogut, no imprenso de O Globo, tudo foi engavetado.

Com o título de “Malhação: Transformação”, a novela se passaria no Rio de Janeiro e focaria na divisa entre os famosos bairros de Copacabana e Ipanema. Como de praxe, histórias de amor entre jovens dominariam o núcleo central da produção que estava prevista para ir ao ar no segundo semestre de 2021.

A Globo não divulgou se pretende estrear a temporada inédita de “Malhação” ainda no primeiro semestre do próximo ano após ‘Sonhos’, ou se vai apostar em mais uma reapresentação especial da novela. Por outro lado, a emissora voltou a produzir tramas inéditas após um ano exibindo reprises por causa da pandemia.

Em julho, a Globo terminou de exibir a segunda parte da novela das sete “Salve-se Quem Puder”. A trama foi paralisada após a emissora adotar os protocolos de segurança e saúde exigidos pelas autoridades de saúde contra a Covid-19. Já em agosto, o canal estreou a também inédita “Nos Tempos do Imperador”.