Glória Menezes usou as redes sociais para fazer uma homenagem ao companheiro, Tarcísio Meira, que faleceu na semana passada, vítima de complicações da doença. A atriz publicou uma foto na qual está abraçada no marido e lamentou a ausência do ator. “A saudade”, escreveu na legenda, sendo consolada por diversos amigos famosos.

“Glória, vocês são PURO AMOR! Ele está em tudo!!!! Muito amor pra você! Que nos ilumina!, escreveu Drica Moraes. “Querida, sinta-se abraçada por nós”, comentou Maria Fernanda Cândido. “Amo vocês”, disse Letícia Sabatella.