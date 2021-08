Graciele Lacerda mostra quarto do bebê que ela pretende ter com Zezé de Camargo; cobertura é luxuosa

A influenciadora Graciele Lacerda ganhou muita visibilidade na internet nos últimos anos, principalmente por seu relacionamento com o cantor sertanejo Zezé Di Camargo, que é um dos artistas mais famosos do Brasil.

Com uma grande quantidade de seguidores nas redes sociais, a influenciadora é bastante ativa, especialmente em sua conta oficial do Instagram, onde frequentemente compartilha momentos da sua vida com Zezé.

Recentemente, Graciele surpreendeu ao compartilhar imagens do novo apartamento onde ela e o cantor estão prestes a morar. O lugar está sendo organizado, não apenas para a chegada do casal, mas também para a do bebê que os dois esperam ter em breve.

