Henrique Fogaça revela uso de maconha em tratamento de saúde da filha

Na última terça-feira (17), Henrique Fogaça revelou nas redes sociais detalhes sobre o tratamento de saúde da filha, Olívia, de 14 anos, que é portadora de um tipo raro de epilepsia.

Por meio de um longo texto, o chef de cozinha contou que a adolescente tem usado um remédio que tem em sua composição a cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha.“Para quem não conhece, essa é minha linda filha especial Olívia, que tem 14 anos de idade. Ela não fala, se alimenta por uma sonda, e vivia por tempo integral em uma cadeira de rodas”, iniciou o jurado do MasterChef.

“Ela nasceu com uma síndrome rara, e durante anos procurei descobrir o que ela tinha, mas até hoje a medicina tradicional não conseguiu me passar um diagnóstico palpável”, contextualizou em seguida.

“Há três anos ela vem usando o óleo medicinal chamado CBD, que é extraído da planta Cannabis sativa, mais conhecida como ‘maconha’. E digo para vocês que graças à planta ‘sagrada’ ela está cada dia melhor”, afirmou.

Fogaça continuou o relato falando sobre o progresso no quadro de saúde da herdeira: “[Ela está] com um semblante de paz, de alegria, sorrindo e sentindo os pequenos prazeres da vida como poder se alimentar pela boca, ficando em pé com ajuda de um aparelho específico para as pernas e dia após dia evoluindo”.

“Venho aqui para dizer que em breve lançaremos o ‘Instituto Olívia’, que virá para poder suprir e ajudar as necessidades de muitas pessoas e familiares que sofrem calados”, escreveu.

“Sou um pai feliz pela Olívia ter me escolhido e vou lutar incansavelmente até o último dia da minha vida para poder proporcionar o melhor para ela e para outras pessoas que assim necessitam”, completou o famoso.

No campo de comentários da postagem, Henrique recebeu o apoio dos fãs e amigos. “Deus abençoe sempre sua família“, reagiu a atriz Juliana Paes.

“Princesa“, acrescentou o cantor Cesar Menotti, da dupla com Fabiano. Michelle Bolsonaro, por sua vez, comentou o post usando emojis de corações.

Veja: