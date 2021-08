Homem-Aranha 3: Sem Volta Para Casa ganha primeiro trailer e web surta; assista

A Marvel/Sony divulgou, na noite dessa segunda-feira (24/8), o primeiro trailer de Homem-Aranha 3: Sem Volta Para Casa.

A prévia levou os internautas à loucura com a confirmação do multiverso no filme do Amigão da Vizinhança.

No trailer, Peter Parker (Tom Holland) precisa lidar com a descoberta de sua identidade secreta após os acontecimentos de Homem-Aranha 2 e busca ajuda de Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch).

O grande momento fica pelo retorno de Alfred Molina como o Dr. Octopus e os primeiros sinais das participações do Duende Verde (Willem Dafoe) e de Electro (Jammie Foxx).

Apesar das confirmações dos vilões das duas franquias anteriores do Homem-Aranha, a prévia não confirmou se as versões de Tobey Maguire e Andrew Garfield vão estar no longa. Recentemente, os atores negaram que estarão no filme, mas o trailer deixou os fãs bastante animados com a possibilidade.

Além de Holland, o elenco conta ainda com Zendaya, Marisa Tomei, Jacob Batalon, Benedict Wong e Jon Favreau. A direção fica por conta de Jon Watts, nome à frente dos dois filmes anteriores do Amigão da Vizinhança.

Homem-Aranha 3: Sem Volta Para Casa estreia nos cinemas brasileiros em 16 de dezembro.

Veja algumas imagens do trailer: