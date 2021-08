Homem morre pisoteado na Índia por elefante que se sentiu provocado

Um homem foi pisoteado até à morte, no nordeste da Índia, por um elefante depois de uma multidão provocar uma manada nos arredores de uma reserva florestal, na propriedade de chá Morongi.

O momento foi captado em vídeo por um funcionário do Serviço Florestal Indiano, Parveen Kaswan, e compartilhado nas redes sociais com a legenda: “Um ser humano perdeu a vida. Pergunto-me quem se deverá culpar”. As imagens se tornaram virais.

O incidente ocorreu no estado indiano de Assam, que tem a segunda maior população de elefantes selvagens da Índia, no dia 25 de julho.

É possível ver uma multidão de trabalhadores da plantação de chá reunida em torno de uma manada de elefantes que atravessava a estrada.

Um veículo buzinando teria aparentemente agitado os animais, assim como um homem vestido com uma camiseta roxa que os atiçava com um pano amarelo.

A vítima mortal estava no local errado e na hora errada quando um dos elefantes se zangou e mudou de direção em busca de vingança.

As autoridades florestais identificaram a vítima como sendo Pachkal Mura, de 45 anos. O homem é visto no vídeo fugindo do elefante antes de cair na beira da estrada, depois de o animal se separar da manada e ir atrás dele, acaba por pisá-lo. Ainda foi levado de emergência para um hospital próximo mas não resistiu aos ferimentos.

(Aviso, as imagens podem ferir a suscetibilidade dos leitores mais sensíveis)

Veja o vídeo :