Homem tenta roubar 19 cabeças de gado na zona rural de Sena Madureira e se dá mal; veja

Uma intervenção rápida da Polícia Militar de Sena Madureira evitou um prejuízo considerável para um pecuarista do ramal Cassirian. Por volta das 3 horas da madrugada desta segunda-feira (16), os policiais receberam uma denúncia, via 190, dando conta de que estavam sendo levadas de uma fazenda 19 cabeças de gado.

Ao chegar no local indicado, os PMs se depararam com o caminhão que já fazia o transporte dos animais para outro lugar. “O caminhoneiro foi contratado para fazer o transporte. Explicamos a situação e o mesmo devolveu os animais para o curral. As pessoas que contrataram ele para tal ação não são proprietárias dos animais”, informou o Tenente Fábio Diniz.

No transcorrer da ocorrência, quatro pessoas com envolvimento na ação criminosa foram identificadas, dentre as quais um menor de idade. Todos foram encaminhados para a unidade de segurança pública de Sena.

De acordo com o Tenente Fábio Diniz, a PM vem recebendo várias denúncias de furtos de gado na região de Sena Madureira. “Vamos montar uma estratégia ou até mesmo uma operação para reprimir esse tipo de prática que tem sido muito comum após o aumento no preço do gado”, salientou.

Cabe destacar que os envolvidos nesse tipo de delito respondem por furto qualificado cuja pena varia de 2 anos a 5 anos de prisão.