“Já transei com um time de futebol inteiro”, revela Nany People

Questionada se teve relacionamentos homens héteros, ela revelou: “Só pego hétero”. E continuou: “Nunca fui ativa na minha vida. Marquei a minha cirurgia aos 26 anos, mas com o pedido da minha mãe, não fiz. Ainda bem que não fiz porque acho que não teria chegado aqui. Não teria sobrevivido, eu acho. Há 30 anos, o processo era outro”.

Em outro momento da entrevista, ela contou que já namorou três jogadores de futebol. “Dois do Corinthians, um do Palmeiras… Do São Paulo, eu fiquei amiga…”, fala.

Depois, ela volta a falar da vida ativa aos 40 anos. “Foi quando fiz a minha transição, deixei de ser drag e virei trans de verdade, deixei de fazer o meu peitinho de isopor e quadril de espuma, e fui lindamente viver a poção mulher que até então me resguardaram. Criei uma autoconfiança e maturidade também. Foi aí que aprendi que sexo é química e amor é matemática”, conta.

No meio da conversa, Nany People solta: “Vou falar uma coisa que eu nunca falei. Já peguei um time de futebol na concentração, com a calcinha de lado…”. Victor Sarro entra na conversa. “Ela estava em um hotel e um jogador a reconheceu. Ela levou o jogador para dentro do quarto… Aí apareceu outro, e outro, chamaram outro, aí veio o maqueiro, o massagista”, revela, rindo. “Eu não sabia quem era, eu fui saber no outro dia que era um time de futebol”, confessa a humorista.