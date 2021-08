Juliana Bonde é alvo de bandidos dentro da própria casa e desconfia de pessoa próxima; vídeo

A cantora Juliana Caetano, a Juliana Bonde, da banda Bonde do Forró, voltou ao Instagram após quase dois meses para relatar o drama vivido por ela e pela família na madrugada de sábado (21). Segundo a artista, o pai desceu gritando que a mãe dela estava passando mal.

“Ele começou a chutar a porta, isso me assustou. Quando eu desci e abri a porta, um homem já puxou o meu cabelo, colocou uma arma nas minhas costas e mandou a gente entrar”, contou Juliana Bonde. O prejuízo financeiro foi alto. Juliana conta que retiraram dinheiro de sua conta e pegaram toda a grana que ela guardava em casa.

A cantora afirmou que guardava praticamente todo o dinheiro em um cofre dentro de casa. Os bandidos também levaram suas câmeras e outros equipamentos. O pior, porém, foi o trauma gerado e ver a tristeza do pai após o ocorrido. A cantora registrou boletim de ocorrência e tem suas desconfianças.

Ela acredita que o crime tenha sido arquitetado por alguém próximo de sua casa. “Sabia onde estava o dinheiro, sabia onde estavam dormindo meu pai, minha mãe”, afirmou. No vídeo de mais de quatro minutos postado no Instagram a cantora também revelou que pensa em ir embora do Brasil. Ela já havia sido ameaçada de morte e precisou se mudar da casa onde morava. Agora, sofreu com um novo assalto dentro de casa.