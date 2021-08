Juntos novamente? Ao voltar ao Brasil, Gusttavo Lima recebe carinho de Andressa Suita

Uma das notícias mais repercutidas no Brasil foi o término do casamento do cantor sertanejo Gusttavo Lima e da modelo Andressa Suita. Muito fãs do casal se espelhavam no relacionamento que parecia ser perfeito, visto que em inúmeras lives realizadas, Gusttavo declarou amor incondicional à Andressa.

Recentemente, o Embaixador viajou aos Estados Unidos e realizou uma turnê de shows em solo norte-americano. O cantor encerrou a sua turnê em um show realizado na cidade de Boston. No show em questão, Gusttavo se declarou abertamente para Andressa e seus filhos. “Gabriel e Samuel, papai te ama. Alô Andressa, eu também te amo. Muito.”, declarou Gusttavo. Após a temporada de shows e a gravação de um DVD nos EUA, Gusttavo retornou ao Brasil e quem deu a notícia aos fãs foi justamente Andressa Suita. Em um vídeo postado pela modelo, em seus stories no Instagram, Andressa aparece fazendo carinho no rosto de Gusttavo. Leia a matéria completa em IG, clique AQUI!