Karol Conká revela luta contra grave doença e fãs temem o pior: “Batalha”

Seis meses após ser eliminada com recorde de rejeição do Big Brother Brasil e ter sido “cancelada“, Karol Conká afirmou que ainda tenta processar tudo que viver no reality. Ela ainda revelou que ainda trava uma batalha para “não cair na depressão”.

“Eu fiquei muito abalada com a repercussão”, contou. A rapper fez um desabafo no podcast de Whindersson Nunes.

“Minha batalha é para não cair numa depressão. Faço acompanhamento para isso”, afirma. “Me sinto uma coisa, como se fosse um negócio, que as pessoas jogam para lá e para cá e tiram suas próprias conclusões”, contou.

Ela ainda afirmou que é cobrada para ser mais ativa na internet, mas ainda não está bem o suficiente para isso. “Eu não estou bem, não estou legal”, desabafou.

Karol contou que muitas pessoas ainda desconfiam dela e de que ela esteja lutando para melhorar. “É muito ruim quando a gente transfere as nossas angústias para outras pessoas. Eu fiz isso e sei que não é bom. Então, não vai trazer nada de bom para essas pessoas transferir a angústia delas para cima de mim, que estou tentando ser uma pessoa melhor, que estou fazendo exatamente o que me pediram para fazer”, contou.

Whindersson aproveitou para revelar que foi uma das pessoas que reprovou as atitudes da curitibana no reality, mas que, depois, repensou a ideia ao ver os ataques que Karol vinha sofrendo.

“Comecei a pensar, se é real a história de fé, de energia, se for verdade isso. Se depender de tudo isso que estou lendo, a pessoa vai sair de lá com um outro braço na barriga. Não vou participar dessa parada”, revelou.

Após os ataques que sofreu, Karol contou que tem recebido mensagens de fãs e seguidores que condenaram suas atitudes no reality, mas que mudaram de visão. “No meu inbox eu consegui ver pessoas me mandando mensagens lindas. Em alguns casos, no alto existiam mensagens antigas delas me detonando no início do programa”, contou.