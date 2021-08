Leonardo deixa Eduardo Costa para trás e prepara a volta da turnê Cabaré para 2022

Após o traumático rompimento com seu ex-amigo Eduardo Costa, Leonardo pretende voltar aos palcos em 2022 com força total e a versão repaginada do seu Cabaré, que tornou-se um dos shows mais requisitados e uma das Lives sertanejas mais comentadas dos próximos tempos.

Recentemente, o pai de Zé Felipe, dividiu o palco com grandes nomes da música sertaneja, depois do rompimento com Eduardo Costa, que aconteceu em maio de 2020. Neste ano, na Live Cabaré, artistas como Gusttavo Lima, Marília Mendonça e Jorge e Mateus se apresentaram ao lado do veterano, causando uma certa ciumeira em Eduardo, que se sentiu traído.

Ao contrário do que muita gente pensa, Leonardo deve voltar aos palcos do Cabaré sozinho e de acordo com fontes ouvidas pelo Movimento Country, o sertanejo está com a vida profissional a todo vapor para 2022 e pode ter sua agenda de shows sertanejos divulgada no final de dezembro.

Além disso, o veterano do meio artístico é o principal nome cotado para estreia do novo programa de Fausto Silva, na TV Band. Isso porque, a parceria entre o cantor e o apresentador vem de longa data e na última participação do sertanejo no “Domingão do Faustão”, Leonardo afirmou que iria se apresentar para Faustão seja qual fosse seu futuro destino.

“Cabaré” pode acabar em disputa judicial

Leonardo e Eduardo Costa fizeram uma das maiores parcerias dos últimos tempos com o “Cabaré“, mas em meio a muitas polêmicas, incluindo a declaração de que “iria transar pensando no bebê da Thaeme“, a parceria entre os sertanejos chegou ao fim em meio a boatos de uma briga que quase acabou em agressão. Agora, passado mais de um ano do rompimento, o Movimento Country teve acesso a uma informação de que Eduardo Costa estaria cogitando a possibilidade de recorrer à Justiça pelo nome “Cabaré”.

Para um melhor entendimento, o cantor sertanejo assumiu de vez em uma entrevista sua revolta contra Leonardo por ter sido excluído do “Cabaré”, projeto que ele mesmo idealizou, mas que foi registrado no INPI sob o número de registro 909841004 pela Talismã, empresa de Leonardo que cuidava da carreira de Eduardo Costa. Dessa forma, mesmo que diga “da boca pra fora” que é o dono do projeto, o cantor terá que recorrer à Justiça se quiser provar sua verdadeira propriedade, já que consta o registro no nome da empresa de Leonardo.

De acordo com fontes ouvidas pela equipe do Movimento Country, Eduardo Costa teria ficado muito incomodado com a participação de outros artistas em seu projeto, como Gusttavo Lima e Marília Mendonça, e estaria pensando em brigar pelos direitos do nome “Cabaré”, para quem sabe poder usá-lo legalmente em seus projetos ou evitar que Leonardo faça isso, já que é de sua própria criação.

Em uma série de entrevistas, Eduardo Costa já vem mostrando seu descontentamento com Leonardo e não perde uma oportunidade para falar que a atitude do ex amigo foi uma verdadeira traição. Recentemente ele até chegou a dizer que a sensação é a mesma de que se “um cara tivesse comendo sua mulher”, o que bombou na internet e gerou grande polêmica.