Leoninos com tudo! Confira os aniversariantes da semana, dicas e muito mais na coluna da Kelly

Sugestões: [email protected]

Instagram: @kellykley

NIVER ESTEFÂNIA

Dia 27 o dia foi da bela administradotra Estefânia Brandão que ganhou festa intimista pela família.

BDAY IEVA

No dia 27 também a neta da deputada Antonia Sales, Ieva Sales completou seus 16 aninhos ganhando todo amor e carinho da vovó coruja.

DIA DA RUBEDNA BRAGA

Dia 20 de julho o dia foi da maravilhosa colunista social, Rubedna Braga que ganhou todo carinho dos amigos e familiares.

ENCONTRO DE DIVAS

Semana passada aconteceu o encontro das divas a socialite, Fátima Scarpa e a cantora Simaria Mendes em um requintado jantar na Cidade Jardim Shopping.

GLAMOUR

No glamour dessa semana a empresária Andréa em cliks mostrando os looks de sua loja Moderna Stores.

FORMATURA

Dia 28 Natália Nascimento dos Santos formou em Arquitetura e Urbanismo pela Uninorte, ganhando placa pelo melhor desempenho e média da turma. Parabéns a formanda e toda família que está toda feliz com mais essa conquista.

CERTIFICADO JUCI

A gerente geral da Loja Carmen Steffen, Juci Teixeira recebeu certificado na ultima semana da Escola Profética de Oração.

ALICATE DE OURO

A Acreana, Rosangela do Nascimento profissional nails designer, estará participando no dia 13 de setembro do evento Alicate de ouro no Rio de Janeiro organizado pela embaixadora Silvania de Jesus.

ANA CAROLINA ALMEIDA

SPA DETOX é um tratamento de desintoxicação iônica, que desintoxica os principais órgãos como fígado, rim, intestino, vesícula e outros. Neste tratamento utiliza um equipamento que emite energia, levando cargas positivas e negativas ao corpo e fazendo uma troca de íons através dos pés, o que proporciona equilíbrio para o bom funcionamento do organismo.

O SPA DETOX oferece muitos benefícios e você encontra na Clínica Carol Almeida.

Agendamento: 68 – 99927-1511

DIA DOS PAIS O BOTICÁRIO

O Boticário lança kits incríveis e sustentáveis para o Dia dos Pais, e neste Dia dos Pais o Boticário convida pais e filhos a contarem e relembrarem histórias marcantes e criarem novos momentos juntos, por meio dos seus 11 kits presenteáveis com mensagens inspiradoras, traduzidas em selos nas embalagens, para que juntos, possam se arriscar, se desafiar, se descobrir e se aventurar.

MARCIA BACKS – AMANDITA

Fique mais linda pagando pouco e com produtos de primeira, isso mesmo! Então não perca a promoção do Amandita Espaço da Beleza e com os cuidados da Hair Stylist, Marcia Backes.

Hidratação + Escova por R$50,00

Quarta – feira, manicure e pedicure por R$40,00

Contato: 99900-2149

VIA VERDE SSHOPPING

Dupla Explosiva 2 é a pré-estreia da semana do Cine Araújo, continuam em cartaz Space Jam: um novo legado, Viúva Negra, Um Lugar Silencioso 2, Velozes e Furiosos 9 e Os Croods 2. Os ingressos podem ser comprados através do site https://www.ingresso.com/rio-branco/home/filmes.