Luciana Gimenez expõe estado de saúde após ser internada às pressas: “Um susto”

Sendo assim, a apresentadora precisou surgir na ferramenta stories de seu Instagram para se justificar aos seguidores. Em suma, ela deixou claro que está melhor e se recuperando aos poucos. Aliás, ainda na noite de ontem ela foi liberada pela equipe médica e agora descansa em casa.

“Oi gente, tudo bem com vocês? Estou passando aqui para dizer que já estou melhor, e que foi só um susto, mesmo. Para todo mundo que está me ligando, perguntando de mim, obrigada! Queria dizer que amanhã vou estar muito melhor. Já saí do hospital, e estou em casa. Obrigada”, explicou Luciana Gimenez.

Além disso, vale ressaltar que as gravações do programa foram suspensas logo em seguida que a apresentadora deixou o canal. Por fim, não existe uma data definida para seu retorno à RedeTV!. No vídeo em questão, ela aparece abalada em sua cama, após o susto.

