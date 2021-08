Luciano Szafir permanece em recuperação das sequelas causadas pela Covid-19

Desde que recebeu alta do hospital, onde enfrentou e venceu a luta contra a Covid-19, Luciano Szafir permanece de repouso em sua residência, no Rio de Janeiro, e vem dedicando todo o seu tempo ao processo de recuperação das sequelas deixadas pela doença e já iniciou de forma intensiva as sessões diárias de fisioterapia.

Nessa fase, o ator, de 52 anos, tem contado com o amplo apoio e incentivo toda a família.

No último domingo, Luciano comemorou o Dia dos Pais em grande estilo, onde ao lado da mulher, Luana, dos filhos, Davi e Micael, também recebeu a visita da filha Sasha e do genro, o cantor gospel João Figueiredo.

As imagens desse encontro familiar foram devidamente registradas e postadas nas redes sociais, mostrando que a aparência do ator está cada vez melhor.

Ele está longe da televisão desde 2018, quando após atuar na novela bíblica Os Dez Mandamentos, não teve o seu contrato renovado com a Record TV, onde permaneceu durante alguns anos e realizou vários trabalhos.

Antes de adoecer, Luciano passou por vários testes para ser o possível apresentador da próxima edição de A Fazenda. Apesar de ter sido bem avaliado pela diretoria da Record TV, Adriane Galisteu acabou sendo escolhida para assumir o posto.

Vale lembrar que após ser infectado pelo Coronavírus pela segunda vez, o ator foi internado no dia 22 de junho e teve que se submeter a uma cirurgia para a retirada do acúmulo de sangue na região do intestino grosso.

Transferido para o Hospital Copa Star, zona sul carioca, permaneceu intubado na UTI até o dia 20 de julho, e como seu quadro clínico apresentou consideráveis melhoras, recebeu alta no dia 24.