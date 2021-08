Luísa Sonza envia mensagem inusitada à Marilia Mendonça e leva web a loucura: “Vou começar a te expor”

A cantora Luísa Sonza agitou as redes sociais nesta sexta feira (13), após surgir trocando interações com a musa do sertanejo brasileiro, Marília Mendonça.

Em sua conta do Twitter, a loira pediu atenção da artista no Whatsapp e deixou a web especulando se as duas estariam em contato por uma possível parceria musical: “Marília, pelo amor de Deus, faça o favor de me responder no Whats. Você me prometeu que não ia mais me deixar no vácuo, Marília! Vou começar a te expor”, brincou Sonza.

.Marília plmdd faça o favor de me responder no whats VC ME PROMETEU Q N IA MAIS ME DEIXAR NO VÁCUO MARÍLIA KKKK vou começar a te expor — luísa SONZA (@luisasonza) August 13, 2021

Após as mensagens, os fãs e internautas começaram a pedir uma música com a participação das duas. Confira a repercussão: